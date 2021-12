„Viele müssen mit einem Not-Dach durch den Winter“

Rund 160 Millionen Euro muss die Oberösterreichische Versicherung für Unwetterschäden im Jahr 2021 bezahlen - eine Rekordsumme! Das bisher teuerste Großereignis war Hagel „Wolfgang“, der 2009 Kosten in Höhe von 50 Millionen Euro für das Unternehmen verursachte. Was heuer verschärfend wirkte: Neben den vier aufeinanderfolgenden Tagen im Juni mit den extremen Hagelunwettern kam noch das Hochwasser in Deutschland dazu, das ebenfalls Spuren hinterließ.