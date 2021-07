OÖ: Hagel vernichtete Ernte um 51 Millionen Euro

Baummangel droht

Die Schäden in den Forstbaumschulen können in den nächsten Jahren zu Engpässen führen. Bei der Wintergerste und bei Raps rechnet man mit Einbußen von sieben Prozent, bei Winterweizen, Soja und Mais von sogar zehn Prozent. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 51 Millionen Euro. Alleine an den Unwettertagen vom 22. bis 30. Juni berechnete die Hagelversicherung 34 Millionen Euro Schaden, am 14. Juli 4,5 Millionen Euro, am 28. Juli elf Millionen Euro.