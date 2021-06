Hagel-Unwetter hinterließ Schneise der Zerstörung

„Weltuntergangsstimmung“

Von Bayern her kam die Superzelle und fraß sich quer durch Oberösterreich. Während im Zentralraum zwar starker Regen fiel und Blitze zuckten, gab´s im Süden Oberösterreichs „Weltuntergangsstimmung“. Bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner schlugen ein, zerstörten Dächer, Autos und Feldfrüchte. In Pinsdorf blieb eine 40 Zentimeter hohe Hagelschicht zurück, die Feuerwehr rückte mit Schneepflügen an und in Gmunden sah es aus wie in Venedig, Wassermassen schossen durch die Bezirksstadt. Auch durch Zell am Moos floss ein Fuss aus Hagel und Regenmassen.