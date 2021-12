„Tesla-Baby“ kam während Autopilot-Fahrt zur Welt

„Sie drückte meine Hand so fest, dass ich dachte, sie würde sie zerbrechen“, sagte Keating dem „Inquirer“. „Ich habe gesagt: ‘Yiran, okay, konzentriere dich auf deine Atmung‘. Das war auch ein Rat an mich selbst. Mein Adrenalinspiegel war hoch.“ Seinem Sohn versicherte er zwischendurch immer wieder, dass alles in Ordnung sei: „Deine kleine Schwester kommt gerade an“.