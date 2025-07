„Als ich zu mir kam,wurde ich gerade vergewaltigt“

„Das erste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich in einem Gebüsch im Park war und von einem Unbekannten vergewaltigt wurde“, erzählt Nina Fuchs, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Vereins K.O.-Kein Opfer. „Wie ich dort hingekommen bin, weiß ich nicht. Auch an die ein bis zwei Stunden davor fehlt mir jegliche Erinnerung. Ich weiß nur mehr, dass ich mit Kumpels in einem Lokal war.“