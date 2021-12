Ab 10 Uhr LIVE: Damen-RTL in Courchevel

Die ÖSV-Frauen warten noch auf den ersten Podestrang in diesem Winter in einer technischen Disziplin, Katharina Liensberger wurde in Sölden Vierte. Die Vorarlbergerin kann die Rennen in Courchevel aber wie Gut-Behrami aufgrund eines positiven Coronatests nicht bestreiten. Auch die folgenden Technikrennen sind für die Doppel-Weltmeisterin in Schwebe. Für die Frauen geht es weiter in Lienz (Riesentorlauf und Slalom am 28./29. Dezember), Zagreb (Slalom am 4. Jänner), Maribor (Riesentorlauf und Slalom am 8./9. Jänner) und Flachau (Slalom am 11. Jänner).