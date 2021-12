Vereinsfreundlich: Teamwork lässt Ort aufblühen

Wo es ganz normal ist, nicht nur in einem, sondern gleich in mehreren Vereinen tätig zu sein - genau dort liegt die beschauliche 1080-Seelen-Gemeinde Raxendorf. Mehrere freiwillige Feuerwehren, fünf Dorfgemeinschaften bzw. Dorferneuerungsvereine sowie 13 weitere Vereine sind in der kleinen Kommune registriert. „Das Vereinsleben in der Marktgemeinde stellt einen wichtigen Beitrag für das ganze Zusammenleben dar. Denn sie sind Garant dafür, dass unser Dorfleben so gut funktioniert“, weiß Bürgermeister Johannes Höfinger.