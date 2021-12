Rasch wieder im Sattel dank schonender OP-Methode

Nicht nur alte Menschen leiden an Hüftproblemen

Bei jüngeren und sportlichen Personen wie Melanie ist die Arthroskopie eine geeignete Methode, um ihnen die herkömmliche offene Operation mit großem Hautschnitt und Luxation (Ausrenken) des Gelenks zu ersparen. „Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose oder Kreuzstich, in Rückenlage auf einem Strecktisch, da phasenweise am Bein gezogen werden muss, um bestimmte Gelenkanteile einsehen zu können“, erläutert OA Mag. Dr. Manfred Neumaier, der die junge Frau im Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien operierte. Dabei entfernte der Chirurg die Verdickung an Melanies Schenkelhals und nähte das gerissene Labrum (Gelenklippe am Pfannenrand) wieder an.