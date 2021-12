Corona-Demos: Bannmeile um Geschäfte und Spitäler?

Ministerium: Nicht in allen Bereichen möglich

Was sagt das Innenministerium? „Das Versammlungsrecht muss sehr sensibel behandelt werden.“ Bannmeilen seien während Nationalrats- und Landtagssitzungen rechtlich möglich, nicht jedoch nach Belieben in allen Bereichen. Rund um Shoppingzonen wie die Mariahilfer Straße (das hätte sich der Handel gewünscht), Krankenhäuser (Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fordert hier ein Demoverbot) sei es schwer möglich. „Hierzu wäre eine Änderung des Versammlungsgesetzes nötig, was aber nur durch einen breiten politischen Diskussions- und Gesetzgebungsprozess möglich wäre.“