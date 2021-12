Minister will Presse vor Demonstranten schützen

In den kommenden Tagen sind in einschlägigen Foren wieder Demonstrationen vor Redaktionen angekündigt worden. Nun will das Innenministerium gemeinsam mit dem Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und mit dem Direktor des neuen Staatsschutzes (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, in einer gemeinsamen Videokonferenz über die aktuelle Bedrohungslage für Journalisten informieren.