906 aktive Fälle und zwei ungeimpfte Corona-Tote

Zwei nicht Geimpfte verstorben

Zwölf Erkrankte weniger als am Mittwoch werden zudem in burgenländischen Krankenhäusern behandelt: Von den insgesamt 54 Corona-Patienten benötigen dabei elf eine intensivmedizinische Betreuung. Zwei Todesfälle überschatten die positive Entwicklung jedoch: So sind ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Oberwart sowie eine 83-Jährige aus dem Bezirk Güssing im Zusammenhang mit Corona verstorben. Beide Erkrankte waren nicht geimpft.