Erstmals seit November unter 1000 Corona-Fälle

Spitalslage stabilisiert sich langsam

In burgenländischen Spitälern werden derzeit 66 Patienten behandelt, davon benötigen 15 eine intensivmedizinische Betreuung. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch waren es noch 108 Erkrankte, die sich im Spital befanden. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See ist zudem nach einer Corona-Infektion verstorben.