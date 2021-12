Mit voller Kraft zurück aus dem vierten Lockdown

Unternehmer stürzen sich in letzte Weihnachtswochen

Ähnlich groß ist der Ansturm in der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, welche heute wieder ihre Türen öffnen darf. Denn seit das Ende des vierten Lockdowns verkündet wurde, trudeln am laufenden Band Hotelreservierungen ein. „Wir sind sehr zufrieden mit den vielen Anfragen der Gäste. Auch rund um Weihnachten und Silvester sind wir bereits gut gebucht“, so Geschäftsführer Klaus Hofmann.