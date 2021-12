Corona: Burgenland hat niedrigste Inzidenz

Fast 40 Prozent der Geimpften haben „Booster“

Mit Stand heute haben bereits 115.073 Personen - das sind 38,9 Prozent der Burgenländer - ihre COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten. 229.560 Burgenländer und damit 77,5 Prozent der Gesamtbevölkerung haben zumindest eine Teilimpfung erhalten. Damit einhergehend verfügt das Burgenland auch mit 52 Prozent gemeinsam mit Salzburg über die österreichweit höchste Aufklärungsquote in Bezug auf die Ansteckungsquelle, wie die Coronakommission in ihrer jüngsten Sitzung betonte. Um diese Quote aufrecht zu erhalten und gegebenenfalls noch zu verbessern, wurden die Einsatzstäbe in den Bezirkshauptmannschaften aufgestockt.