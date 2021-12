Riesentorlauf bleibt für Fleisch „Casus Knacksus“

Am Ende waren es genau 45 Hundertstel, die dem Montafoner Simon Fleisch zu Wochenbeginn beim Europacup-Super-G in Santa Caterina (It) auf die Punkte fehlten. „Das ist extrem schade, da ein Platz in den Top-30 auf jeden Fall drinnen gewesen ist“, ärgert sich der 21-Jährige, der bei Zwischenzeit eins 0,46 Sekunden hinter Sieger Ralph Weber (Sz) als 25. noch voll auf Kurs lag.