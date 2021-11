„Diese Jungs wissen ganz genau, was sie wollen“

Das Ziel des, von VSV-Präsident Walter Hlebayna initiierten, Projekts: Läufern, die auf dem Sprung in einen ÖSV-Kader sind oder dorthin zurückwollen - wie etwa Vonier, der in der Vorsaison dem B-Kader angehörte - zu unterstützen. Den jungen Skisportlern in Vorarlberg ein hochprofessionelles, aber leistbares Training zu bieten. So muss jeder Projekt-Sportler mehrere tausend Euro an Selbstbehalt leisten. „Wenn die Jungs nicht motiviert wären etwas weiterzubringen, würden sie das auch nicht zahlen“, weiß Egger, dem die Arbeit mit „seinen“ Jungs viel Spaß macht.