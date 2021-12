Rot-weiß-roter Dreifachsieg bei China-Kombi

Am Mittwoch schlug dann die große Stunde der Vorarlberger. In der alpinen Kombination schnappte sich der 21-jährige Montafoner Simon Fleisch den Titel. Der Atomic-Pilot, der eigentlich auf einen Start bei den Europacuprennen in Santa Caterina (It) gehofft hatte, setzte sich 87 Hundertstel vor dem 18-jährigen Schwarzenberger Martin-Luis Walch - der laut FIS-Punkteliste weltbeste Abfahrer des Jahrgangs 2003 der vergangenen Saison - und dem 21-jährigen Vandanser Paul Vonier (+1,15) durch. Bester Chinese: Der 24-jährige Mingfu Xu, der seinen - in der Abfahrt noch schnelleren - Landsmann Yangming Zhang um 0,43 Sekunden distanzierte und in der Gesamtwertung Rang 15 belegte - 5,82 Sekunden hinter Fleisch.