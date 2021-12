Wien: Jeder dritte Betrieb muss Personal kündigen

Zum Zusperren verurteilt

Franz Holzer führt seit 2016 zwei Schuhfachgeschäfte in der City. „Mein Betrieb hängt mittlerweile nur noch am Gutdünken meiner Hausbank“, erzählt er. Auch ohne die Zuschüsse und Entschädigungszahlungen wäre er zum Zusperren verurteilt. Das Eigenkapital sei nach so vielen Lockdowns mittlerweile aufgebraucht, das Unternehmen auf Jahre geschädigt.