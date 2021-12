Wegen Lockdown: Das werfen Wirte in den Müll

Die Vorratskammern waren reich gefüllt, auch schon in Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiern, als der Lockdown am 22. November den Wirten einen Strich durch die Rechnung machte und sie auf das beste Geschäft im Jahr verzichten mussten. Das bedeutet, dass viele Lebensmittel auf dem Müll bzw. in der Biotonne landen, weil sie einfach ablaufen. Finanzielle Hilfe für Unternehmen hin und her, das jeweils kurzfristig angekündigte Zusperren führt zu einer gigantischen Vernichtung von Nahrungsmitteln.