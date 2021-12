Shopping in Wien: Der große Ansturm blieb aus

Im größten Einkaufszentrum der Stadt, dem Donauzentrum im 22. Bezirk, zeigen sich die Händler beim „Krone“-Lokalaugenschein zufrieden. „Es ist auf jeden Fall mehr los, als an einem Montag sonst üblich“, schildert Verkäuferin Elif Kanli. In ihrem Geschenks- und Bastelshop sind viele Kunden zugegen. „Ich bin froh, dass wieder geöffnet ist. Mir ist es wichtig, in Geschäften und nicht im Internet einzukaufen. Ich habe wichtige Besorgungen sogar aufgeschoben, um kleine, heimische Unternehmen zu unterstützen“, sagt Passantin Lu K. „Die Kunden kaufen sehr gezielt und bewusst ein“, weiß auch Spartenobfrau Margarete Gumprecht von der Wirtschaftskammer.