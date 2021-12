Schulkinder sollen 14 Tage in Weihnachts-Isolation

Die neuen Regelungen bei Omikron-Corona-Fällen an Schulen treiben Familien die Schweißperlen ins Gesicht. In Wien gilt Folgendes: Ab einem einzigen Omikron-Fall muss laut Büro Peter Hacker (SPÖ) die ganze Klasse (!) 14 Tage in Quarantäne. Die Kinder werden abgesondert und dürfen zwei Wochen ihre Wohnung nicht verlassen. Und zwar alle Mitschüler, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Freitesten ist nicht möglich. Obwohl alle Schüler seit mehreren Wochen an Schulen durchgehend eine Maske tragen.