Diese sieben Volksschulen stehen am Impftour-Plan

Sicherheitskonzept an Schulen wirkt

Waren vor dem Lockdown in der Bundeshauptstadt noch 1755 Personen an Schulen (Schüler und Schulpersonal) in einer Schulwoche positiv getestet worden, so waren es letzte Woche „nur“ noch 694. Auch sind aktuell fast um zwei Drittel weniger Klassen gesperrt als noch vor wenigen Wochen - 51 statt 152 Ende November.