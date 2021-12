Omikron: Auch geimpfter Kontakt muss in Quarantäne

„Halten uns an Vorgaben des Bundes“

„Die Gesundheitsbehörden in Kärnten halten sich betreffend der Kontaktpersonennachverfolgung in Bezug auf die Omikron-Variante an die Vorgaben des Bundes“, hieß es am Montag. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst mitteilte, werden geimpfte wie ungeimpfte Indexpersonen mit Omikronverdacht 14 Tage abgesondert, sie haben an Tag zehn die Möglichkeit, sich mittels PCR-Test freizutesten. Geimpfte und ungeimpfte enge Kontaktpersonen (wie etwa Haushaltmitglieder) werden für 14 Tage abgesondert und werden zwei Mal PCR getestet, nämlich zu Beginn und am Ende der Quarantäne. Eine Freitestung sei nicht möglich.