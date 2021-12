Omikron-Variante löst ungewöhnliche Symptome aus

„Wir lernen also allmählich etwas mehr über das Virus und fangen an, danach Ausschau zu halten“, erklärte Lloyd, warum die Beobachtung der Unterschiede die Symptomen betreffend wichtig sei. Auch er sieht die neue Variante im Vormarsch: „Hoffen wir also, dass es nicht so tödlich ist wie Delta, und hoffen wir, dass wir es in den Griff bekommen. Aber es ist eine besorgniserregende Zeit.“