Paket-Gauner machen Opfer zu „Komplizen“

Zufallsnummern generiert

„Ich habe auch Absendernummern angerufen, diese existieren wirklich“, weiß der Chef der Betrüger-Jäger am Landeskriminalamt OÖ, Gerald Sakoparnig. Die Schadsoftware, die man sich mit dem Öffnen der SMS aufs Handy holt, macht in der Regel zwei Sachen: Sie durchsucht das Handy nach Informationen übers Online-Banking samt Passwörtern. Und sie macht die Opfer zu Komplizen, indem sie am infizierten Handy Tausende SMS mit Zufallsnummern generiert, ins In- und Ausland verschickt. Und zwar so, dass die Opfer das gar nicht mitbekommen. „Erst auf der Rechnung scheint es auf“, weiß Sakoparnig - derzeit sind die „Kollateralschäden“ durch hohe Rechnungen höher als die bekannt gewordenen Schäden durch die Software. „Die Betreiber sind aber meist kulant, wenn es eine Polizeianzeige gibt.“