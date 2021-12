Jetzt haben Betrüger mit Packerl-Schmäh Hochsaison

In den letzten Tagen stellte das Landeskriminalamt Oberösterreich eine deutliche Steigerung an Betrugs-SMS fest. Die Täter nutzen dabei offensichtlich die momentane Situation aus, in der viele Menschen Produkte online bestellen und auf ihre Pakete warten. Im SMS ist folgender (oder ähnlicher) Text enthalten: „Ihr Paket befindet sich an einem Abholpunkt!“ oder „Wir konnten ihre Lieferung nicht zustellen!“ Dazu ist ein Link angeführt.