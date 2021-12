Der Höhenflug geht in Richtung Vierschanzentournee

Am kommenden Wochenende ist der 27-jährige Ländle-Adler aber noch im Conti-Cup in Ruka (Fin) im Einsatz. Und das Ziel ist klar: „Ich will auch dieses Springen gewinnen, weil ich ins erste Team will. Und dann will ich mich dort beweisen - und mich für Olympia qualifizieren.“