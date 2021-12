Ländle-Adler überflügelt deutschen Ex-Weltmeister

In überragender Form präsentiert sich Vorarlbergs Paradeskispringer Ulrich Wohlgenannt: Nachdem der Dornbirner vergangenes Wochenende bereits bei den Olympia-Testwettkämpfen in China einen Sieg und einen zweiten Platz im Conticup holen konnte, schlug der 27-Jährige am Freitagabend in Norwegen erneut zu.