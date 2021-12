Salzburg: Die Chance auf weiße Weihnachten ist da

Der Winter zeigt sich in ganz Salzburg derzeit von seiner allerschönsten Seite. Es ist Jahr her, dass es Mitte Dezember auch in tieferen Lagen derart intensiv geschneit hat. Doch bleibt uns die weiße Pracht auch bis zum Heiligen Abend erhalten? Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt: Vielerorts wird es eine Zitterpartie. . .