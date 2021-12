Mit Messer Trafik überfallen: Täter auf der Flucht

Kripo hofft auf Hinweise

Der Flüchtige ist laut Angaben des Opfers in etwa 17 bis19 Jahre alt und rund 1,8 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur, helle Hautfarbe und sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover (Merkmal: großer, heller Schriftzug an beiden Ärmeln, an der Oberseite, über die ganze Länge verlaufend) sowie mit einer dunklen/schwarzen Hose, dunklen Schuhen, Schildkappe und Arbeitshandschuhen.