„Zwei Drittel sterben derzeit auf Normalstation“

Thomas Staudinger, Leiter der Intensivstationen am AKH, im Gespräch mit krone.tv zur aktuellen Lage. Die Corona-Patienten sind zum allergrößten Teil nicht geimpft - und gehören einer jüngeren Altersklasse an. Zwei Drittel all jener, bei denen die Therapiemaßnahmen nicht mehr greifen, versterben in seinem Spital derzeit auf der Normalstation.