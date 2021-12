Zahl der Sterbefälle trotz Lockdown hoch

2146 Personen sind in Österreich laut Statistik Austria zwischen 22. und 28. November, also in Kalenderwoche 47, gestorben. Im Vergleich zur Woche davor sind dies 40 Personen mehr, womit sich der seit Anfang Oktober bestehende Trend der steigenden Sterbefälle auch in der ersten Woche des bundesweiten harten Lockdowns für alle fortgesetzt hat.