Uns laufen nach der Uni die Ärzte davon

Wie soll dagegen angekämpft werden und warum wollen Absolventen nicht in Österreich tätig sein?

In der ganzen EU besteht ein Ärztemangel, und die verschiedenen Länder streiten sich um die Absolventen. Diese haben also auch die Möglichkeit, in Deutschland, der Schweiz, England oder Skandinavien zu arbeiten. Wir müssen unsere Rahmenbedingungen in Österreich im Hinblick auf Wertschätzung, Arbeitszeiten und das Gehalt attraktiver gestalten als die Mitbewerber.