„Familientyrann“ brach beim Prozess zusammen

War’s das schlechte Gewissen? Der Prozess gegen einen Familientyrann in Ried im Innkreis in Oberösterreich wurde am Freitag abrupt beendet. Der Kosovare (50) erlitt im Gerichtssaal einen Kollaps. Der Notarzt kam, es war vermutlich der Kreislauf. Der Beschuldigte soll seine Frau und die Kinder sadistisch gequält haben.