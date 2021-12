Schlepper blieb mit 15 Migranten im Schnee stecken

In den Mittagsstunden war der erste Schlepper (24) am Donnerstag illegal über die Grenze gefahren. Dicht aneinander gedrängt, hockten in seinem Van 15 Flüchtlinge, die meisten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Auf einem völlig verschneiten Güterweg nahe Oberpetersdorf ging es nicht mehr weiter, der Wagen hing fest. Zehn Insassen mussten anschieben, um den Van in Schwung zu bringen.