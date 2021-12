Salzburg will zwischen 50 und 60 Millionen Euro

Utopische Summe



Da kommt nun aber Salzburg ins Spiel, denn der 19-Jährige hat an der Salzach einen Vetrag bis 2024 ohne Ausstiegsklausel. Dortmund bietet derzeit in etwa 30 Millionen Euro für Adeyemi, die „Krone“ hat aus dem näheren Vereinsumfeld allerdings erfahren, dass die Bullen den Preis auf 50 bis 60 Millionen Euro hoch treiben wollen. Eine utopische Summe, bei der die Verantwortlichen der Mozartstädter jeglichen Bezug zur Realität verloren haben. Der BVB wird mit Sicherheit nicht so viel Geld in die Hand nehmen, den Preis noch nach unten drücken. Es ist davon auszugehen, dass sich die beiden Klubs irgendwo in der Mitte treffen werden. Fix ist, dass Salzburgs Vereinskasse richtig sprudeln wird.