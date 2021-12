Trinkstoff bietet Produkte rund um Wein und Wurst

Mit rundum erneuertem Auftritt und unter www.trinkstoff.com bietet GO-Geschäftsführer Klaus Millidorfer mit seinem Team nun rund 1700 Produkte aus Österreich an: Wein, Wurst, Bier, Essig und Öle. „Wir stellen so heimischen Produzenten einen Kanal zur Verfügung, mit dem sie ihren Online-Umsatz steigern können“, so Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, zu der GO gehört.