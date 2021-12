Oberösterreich geht erst am 17. aus dem Lockdown

Was heißt das für die Schulen in Oberösterreich?

In den Schulen bleibt - österreichweit - alles so wie bisher, da ändert sich auch in Oberösterreich durch die zusätzliche Lockdown-Woche nichts. Stelzer: „Es hat sich ja jetzt an den meisten Schulstandorten irgendwie eingespielt, wieviele Kinder kommen und wieviele nicht. Es ist keine einfache Regelung, sie hat am Anfang auch für viel Verwirrung gesorgt. Das Wichtigste ist: Es wird an den Schulen viel getestet und sobald ein Kind positiv ist, wird entsprechend reagiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in dieser Phase für den gesundheitlichen Schutz.“