Lockdown-Ende: Tirol sperrt am Sonntag wieder auf

Die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen mit Sonntag österreichweit und gelten dann nur mehr für Ungeimpfte. Hinsichtlich Gastronomie und Hotellerie wird es allerdings in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen geben: Tirol, Vorarlberg und das Burgenland sperren ab Sonntag auf; Ober-, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark folgen hingegen erst am 17. Dezember. Wien öffnet am 20. Dezember. Kärnten hat sich noch nicht entschieden. In Tirol ist die Freude über die bevorstehende Öffnung jedenfalls groß.