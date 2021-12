Jäger erschoss Hund im Wohngebiet

„Nicht gemeldet, Kadaver ist verschwunden“

Nach 15 Minuten hörte K. drei Schüsse. „Einer aus einem Kleinkaliber-, zwei aus einem Großkaliber-Gewehr.“ Seine Suche blieb erfolglos. Montagvormittag erkundigte K. sich bei der Polizei, dort war kein Hundefund bekannt. Am Nachmittag rief anonym ein Jäger bei K. an und teilte ihm mit, dass der Husky beim Wildern eines Rehs erschossen worden sei. „Er hat die Stelle beschrieben, die wenige Schritte von der Siedlungsstraße entfernt liegt, auch der Kinderspielplatz ist nicht weit weg“, so K.: „Wo der Kadaver ist, konnte er nicht genau sagen.“ Der 62-Jährige kritisiert, dass der Jäger den Abschuss nicht sofort gemeldet habe, den Chip nicht auslesen und den toten Vierbeiner verschwinden ließ. „Am Ärgsten ist aber, dass er in der Nähe von Häusern herumgeballert hat.“ K. will nun Anzeige erstatten.