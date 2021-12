Prinz Harry sorgt mit Interview für Shitstorm

Harry: „Wir stehen erst am Anfang“

Dabei hatte Prinz Harry mit seinem Interview nur darauf aufmerksam machen wollen, wie wichtig ihm das Thema mentale Gesundheit sei. So freute sich der 37-jährige Herzog von Sussex darüber, dass ein Wandel vollzogen worden sei, und unterstrich, dass es in vielen Bereichen dennoch noch einiges zu tun gebe. „Während es oberflächlich so aussieht, als hätten die letzten paar Jahre all diese Probleme in den Vordergrund gerückt, sind diese Kämpfe und Probleme in Wirklichkeit seit geraumer Zeit entstanden. Wir stehen erst am Anfang des Erwachens rund um die psychische Gesundheit“, erklärt er.