Vorwürfe von Harry und Meghan „frei erfunden“

Wie „PageSix“ berichtet, wird in dem neuen Enthüllungsbuch „Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan“ von Christopher Andersen behauptet, dass Prinz Charles derjenige gewesen sei, der Herzogin Meghans Krise ausgelöst habe, die sie im Interview mit Oprah Winfrey Anfang des Jahres enthüllt hatte. Die ehemalige Schauspielerin erzählte, dass jemand aus dem Königshaus vor der Geburt ihres Kindes Archie darüber gerätselt hätte, welche Hautfarbe das Kind wohl haben werde. Sie erklärte damals, dass ihr Mann Harry ihr das erzählt habe.