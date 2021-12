Kate hat wegen Meghan „Beherrschung verloren“

Schon kurz nach der Traumhochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2018 kamen Gerüchte auf, Meghan habe ihre Schwägerin in spe vor der Trauung zum Weinen gebracht, weil sich die beiden Frauen wegen der Kleider der Blumenmädchen gestritten hätten. Dem sei nicht so gewesen, erklärte die Ex-Schauspielerin im Frühjahr im Gespräch mit Oprah Winfrey schließlich. Nicht Kate, sondern sie sei nach der schrecklichen Auseinandersetzung in Tränen aufgelöst gewesen.