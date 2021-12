Gutachten empfiehlt Windräder-Stopp wegen Störchen

In die nächste Etappe geht der Kampf um den Windpark in Grafenschlag. Dort tobt ein heftiger Streit zwischen Gegnern und der W.E.B Windenergie AG, die dort vier Windräder aufstellt – drei davon stehen bereits. Das vierte Rad soll noch in diesem Jahr errichtet werden. Schwarzstörche, die heuer dort noch nicht gesichert nachgewiesen werden konnten, sind ein wesentlicher Einwand der Gegner. Der W.E.B wird auch vorgeworfen, mit den Bauarbeiten die seltenen Vögel vergrämt zu haben.