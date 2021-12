Nach Sperrstunde: Teststraße schickte alle weg

Am Freitag vor Inkrafttreten der Ausnahmeregelung stellten sich die Burgenländer mit weiteren 50 Wartenden kurz nach 17 Uhr vor der Bezirkshauptmannschaft in Fürstenfeld (Steiermark) an, um einen PCR-Test durchführen zu lassen. Das Zertifikat war für den Arbeitgeber erforderlich. „Gegen 17.30 Uhr sagte uns ein Mitarbeiter mit Warnweste, dass wir wahrscheinlich nicht mehr drankommen, weil die Teststraße um 18 Uhr schließt“, sagt der Mann.