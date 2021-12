Ein Wunderkind sorgt für Furore

„Es fühlt sich unwirklich an. Ich hätte nie gedacht, dass es klappt. Aber es ist unglaublich cool“, jubelte der Pinzgauer nach seinem Triumph. Bei dem er die Konkurrenz staunen ließ, indem er im zweiten von drei Sprüngen einen „Nosebutter trip 19“ stand. Dabei handelt es sich um eine Rotation am Kicker, wobei sich Svancer mit den Skispitzen wegdrückt. In der Luft hat er eine 1900-Grad-Rotation und vollführt drei Saltos sowie fünfeinhalb Schrauben – einfach unglaublich!