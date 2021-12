Papst beklagt Untätigkeit im Umgang mit Migration

Mauern und Stacheldrähte keine Lösung

Für einen Neuanfang sei es wichtig, in die Gesichter der Kinder zu sehen, so der Papst, der sich viel Zeit genommen hatte, die vielen Heranwachsenden im Lager zu begrüßen. „Lasst uns den Mut finden, uns vor ihnen, die unschuldig sind und die Zukunft bedeuten, zu schämen. Sie hinterfragen unser Gewissen und fragen uns: ‘Welche Welt wollt ihr uns geben?‘ Lasst uns nicht eilig Reißaus nehmen vor den brutalen Bildern ihrer kleinen Körper, die regungslos am Strand liegen“, sagte Franziskus in Anwesenheit der griechischen Präsidentin Katerina Sakellaropoulou.