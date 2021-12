Zwei Schwestern aus dem Burgenland helfen in Nepal

Lage weiterhin kritisch

„Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für alle nicht einfach, aber was in dieser Zeit zu bewältigen war, ist nur durch vollen Einsatz möglich“, so Glocknitzer: „Das Coronavirus macht auch vor den Ärmsten nicht Halt. Da wegen der Pandemie noch dazu die Touristen ausbleiben, ist die finanzielle Lage in Nepal höchst kritisch.“