Von Orban kritisiertes Buch erscheint auf Deutsch

Bekannte Märchen neu erzählt

In „Märchenland gehört allen“ erzählen ungarische Autorinnen und Autoren bekannte Märchen neu, wobei die Heldenfiguren Minderheiten angehören. Darunter sind in tiefer Armut lebende Kinder, Kinder mit Behinderung, Opfer von häuslicher Gewalt und auch Homosexuelle sowie Transsexuelle. Das Buch will mehr Akzeptanz für benachteiligte Menschen und Angehörige der LGBTQ-Community schaffen. In Ungarn kann es wegen des neuen Gesetzes in den Buchläden nicht offen zur Schau gestellt werden.