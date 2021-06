Homosexuellen-Gesetz: Merkel warnt vor EU-Spaltung

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt in der Debatte über ein umstrittenes Gesetze zur Einschränkung von Informationen über Homosexualität für Personen unter 18 Jahren, das das ungarische Parlament vor knapp zwei Wochen verabschiedet hat, vor einer Spaltung Europas. Man dürfe in der Debatte keine falschen Erwartungen wecken und auch keine zu weit gehende Forderungen an die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban stellen, so Merkel am Montag in einer deutsch-französischen Parlamentarier-Versammlung.